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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мендеш предлагал Фати клубам АПЛ

15 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Агент Жорже Мендеш пытался трудоустроить нападающего Ансу Фати в одном из клубов Английской премьер-лиги.

20-летний футболист выходит в стартовом составе команды Хави Эрнандеса не так часто, как сам того хотел бы, и в СМИ давно ведутся разговоры о вероятной продаже форварда в летнее трансферное окно. По данным журналистки Хелены Кондис, агент Жорже Мендеш уже предлагал английским клубам подписать Фати, однако сам испанец не планирует уходить из «Барселоны» в обозримом будущем.

Ансу Фати стал автором шести забитых мячей и трёх результативных передач в 37 матчах нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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