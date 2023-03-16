Почему Давиде Анчелотти считают способным пойти по стопам отца

В последнее время всё больше внимания уделяется Давиде Анчелотти – сыну главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах этого наставника.

Когда летом 2021 года Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал», то одним из его помощников стал сын Давиде. 33-летний специалист давно работает с отцом, но, пожалуй, именно сейчас его стали рассматривать как наставника, который может построить свою полноценную карьеру.

Давиде Анчелотти пытался стать футболистом, тренируясь в академии «Милана» в то время, когда эту команду возглавлял его отец. На правах аренды он пытался получить практику в клубе «Боргоманеро», но уже в 20 лет принял решение повесить бутсы на гвоздь. Сам Давиде признавал, что ему не хватало таланта.

Говорить, что Анчелотти-младший оказался в штабе отца только за счёт родства, не стоит. Давиде делал упор на образование, получив степень в спортивных науках. Между моментом, как он завершил футбольную карьеру и стал помогать отцу, прошло два года. Изначально Давиде в штабе Карло отвечал за физическую подготовку. Именно в этом статусе он работал в «ПСЖ» и в первый заход тандема Анчелотти в «Реал».

Параллельно Давиде активно учился на тренера. В 2016 году Анчелотти-младший получил тренерскую лицензию А УЕФА, после чего отец стал включать его в свой штаб. В качестве помощника Давиде трудился с Карло в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и теперь занимает соответствующую должность в «Реале». Стоит отметить, что роль Давиде в штабе Карло постепенно росла. Изначально он просто проводил тренировки, но в последнее время он также начинает давать советы отцу по тактике. Анчелотти-младший часто проводит предматчевую разминку команды. Сейчас он отсматривает матчи соперников, а в перерывах между поединками делает тактическую выжимку для игроков.

Интересно, что Давиде говорит на четырёх иностранных языках: французском, немецком, английском и испанском. Кстати, это серьёзно помогало его отцу. В «Эвертоне» именно молодой специалист сумел найти подход ко всем игрокам, во многом сплотив раздевалку.

Стоит отметить, что в «Баварии» присутствие Давиде вызывало некоторые проблемы. В частности, отмечалось, что у него сложились слишком хорошие и даже личные отношения с Тьяго Алькантарой, что, по мнению ряда игроков, плохо влияло на атмосферу в команде. Судя по всему, Давиде извлек урок из той истории, и больше это не повторялось. Кстати, в коллективе он никогда не обращается к Карло словом «папа», поддерживая профессиональную коммуникацию.

В период работы в «Наполи» Давиде Анчелотти получил опыт самостоятельного управления командой. Его отец из-за дисквалификации не мог руководить командой в матче против «Ромы», и эти обязанности исполнял именно сын. Правда, этот дебют вышел неудачным – столичная команда победила со счётом 2:1. Интересно, что в апреле 2022-го Давиде уже мог руководить «Реалом», когда у его отца был диагностирован коронавирус. Однако Анчелотти-младшему не было разрешено управлять командой в поединке против «Сельты» из-за отсутствия у него лицензии Pro.

Хотя об Анчелотти-младшем много говорят, пока сложно что-то сказать о его взглядах на футбол. Сам он лишь отмечал, что они совпадают с теми, что есть у отца. Однако это довольно общие слова, чтобы делать далеко идущие выводы. Зато можно сказать, что именно Давиде начал большую карьеру Фабиана Руиса. Анчелотти-младший посетил севильское дерби, обратил внимание на полузащитника, после чего скаутский отдел присмотрелся к нему тщательнее, что привело к трансферу футболиста в «Наполи».

Многим кажется, что Давиде Анчелотти уже в ближайшее время может начать самостоятельную карьеру. В январе, по слухам, его кандидатуру рассматривал «Эвертон» в качестве замены Фрэнка Лэмпарда. Пока что Давиде не начал самостоятельную карьеру, хотя говорил как-то в интервью, что однажды хотел бы это сделать. Остаётся ждать и наблюдать. В конце концов Карло Анчелотти говорил, что «Реал» станет его последним клубом, так что, возможно, Давиде скоро начёт работу в качестве главного тренера.

Реклама

Роман Андреев