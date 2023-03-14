Азар: «В глубине души я надеюсь, что ещё могу помочь «Реалу»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар всё ещё надеется заиграть в «королевском клубе». Напомним, бельгиец не смог оправдать надежды после своего перехода из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.

«В глубине души я всё ещё надеюсь, что ещё могу помочь «Реалу», а тренерский штаб на меня рассчитывает. Я действительно на это надеюсь. Посмотрим, смогу ли я получить игровое время в конце сезона», – цитирует бельгийца Madrid Xtra.

У самого дорогого игрока в истории «Реала» остаётся чуть более года по контракту. В нынешнем сезоне футболист провёл всего три матча в чемпионате Испании. Недавно Азар заявил, что, скорее всего, останется в нынешнем клубе на следующую кампанию.