Дешам видит в Камавинге больше левого защитника, чем опорника

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предпочитает использовать Эдуардо Камавингу на позиции левого защитника, а не опорного хавбека, где футболист привык выступать всю карьеру. Об этом заявляет журналист Фабрис Хоукинс.

Напомним, что Камавинга при надобности может сыграть левого защитника, как это бывало в нынешнем сезоне в «Реале». Тем не менее, при отсутствии кадровых проблем тот же Карло Анчелотти предпочитает ставить француза на родную позицию.

Камавинга иногда играл левого защитника в сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Напомним, подопечные Дидье Дешама дошли до финала, где проиграли по пенальти Аргентине.