Президент Федерации футбола Бразилии: «Анчелотти? Мы ищем великого тренера»

Президент Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес прокомментировал возможное назначение в сборную Карло Анчелотти. Напомним, у итальянского специалиста ещё действует контракт с мадридским «Реалом» до лета 2024 года.

«Анчелотти? Мы ищем великого тренера. Многие из наших кандидатов в данный момент работают в клубах. Мы выберем тренера вне зависимости от национальности», – цитирует Эдналдо испанское издание Marca.

Напомним, сборная Бразилии находится без постоянного тренера после увольнения Тите. На чемпионате мира в Катаре «пентакампеоне» дошли до четвертьфинала, где вылетели от сборной Хорватии.