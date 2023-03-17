Левандовски рассказал о бывших тренерах

Польский нападающий Роберт Левандовски на протяжении своей славной карьеры успел поработать с самыми известными тренерами европейского футбола. Он рассказал о том, как повлиял на него каждый из них в отдельности.

- Клопп - это как отец, который поддерживает тебя все время. Гвардиола поменял мои представления о футболе. Что до Анчелотти, то он придал мне уверенности в себе, а это то, чего мне на тот момент не хватало, - цитирует слова Роберта Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.

С прошлого года польский нападающий выступает за каталонскую «Барселону».