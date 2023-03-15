«Барселона» не против ухода Фати

«Барселона» не против отпустить своего вингера Ансу Фати в летнее трансферное окно. По информации от издания Sport, каталонский клуб вполне может продать футболиста, если получит по нему выгодное предложение.

Сам Фати убеждён, что вернётся в свою лучшую форму, как только станет получать больше доверия. В «Барселоне» ему пока не дают желаемого количества игрового времени, но Ансу ранее чётко дал понять, что не собирается уходить из команды.

К Фати в последние недели проявлял активный интерес «Манчестер Юнайтед», чей тренер Эрик тен Хаг был бы рад видеть в своём составе перспективного испанца. На счету Ансу в нынешнем розыгрыше Ла Лиги по три гола и ассиста.