Модрич – о матче с «Барселоной»: «Это наш последний шанс в борьбе за чемпионство»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о важности предстоящего «эль класико».

19 марта команды встретятся на «Камп Ноу». «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 65 набранными очками после 25 туров, опережая «Реал» на девять баллов.

«Думаю, матч с «Барселоной» – последний шанс продолжить борьбу за чемпионство для «Реала». Мы понимаем это», – цитирует Madrid Xtra 37-летнего хавбека «сливочных».

Поединок «Барселоны» против «Реала» стартует в 23:00 по московскому времени. В матче первого круга, прошедшем в октябре, коллектив Карло Анчелотти отпраздновал победу в родных стенах со счётом 3:1.