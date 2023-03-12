Бензема сам должен решить, хочет ли остаться в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензем сам будет решать, оставаться ли ему в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, действующий контракт француза истекает в конце нынешней кампании.

По информации от издания Marca, будущее Бензема зависит только от него самого. Руководство «Реала» готово оставить 35-летнего форварда, но сам Карим ещё не определился с будущим.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Бензема в «Аль-Наср», где выступает его бывший партнёр по «Реалу» Криштиану Роналду. Напомним, Карим является действующим обладателем «Золотого мяча». На счету француза 11 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.