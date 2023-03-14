Гави продолжит выступать за первую команду «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави продолжит выступать за свою команду в чемпионате Испании, несмотря на решение суда отменить регистрацию футболиста. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

Напомним, ранее ходили слухи, что из-за решения суда Гави в скором времени может стать свободным агентом. За ситуацией с футболистом активно начали следить «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Тем не менее, если верить источнику, руководство Ла Лиги заверило «Барселону», что Гави пока продолжит выступать за первую команду и носить футболку под номером 6. Каталонский клуб находится в поисках решения, которое сможет решить проблему насовсем.