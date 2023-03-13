Себальос: «Я не хочу продлевать контракт с «Реалом», если не заслуживаю этого»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос ответил на вопрос о своём будущем.

Соглашение 26-летнего футболиста истекает уже в июне. На данный момент стороны не договорились о продолжении сотрудничества.

«У меня осталось всего три месяца по контракту с «Реалом», и я обсужу этот вопрос с нужными людьми и со своей семьёй, чтобы принять правильное решение. Я не хочу подписывать новый контракт, если не заслуживаю этого», – сказал в интервью Movistar хавбек.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах команды Карло Анчелотти, отметившись одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.