​Анчелотти: «У Милитао две проблемы – он не всегда сконцентрирован, и он не самый красивый»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём подопечном – о защитнике Эдере Милитао.

«Я довольно честный парень, и для меня он один из лучших защитников в мире. У него есть всё – он быстр, агрессивен, невероятно силён в единоборствах, силён в воздухе, хорош с мячом. У него только две проблемы – он не всегда сконцентрирован на 100%, и он не самый красивый на вид», - пошутил Анчелотти в разговоре с журналистами.

В воскресенье, 19 марта, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Барселоны». Сейчас команда Карло Анчелотти отстаёт от каталонцев на девять очков.

Анчелотти дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем