Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «У Милитао две проблемы – он не всегда сконцентрирован, и он не самый красивый»

18 Марта 2023 • 19:19 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.18 X 3.55 2 3.40
19.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём подопечном – о защитнике Эдере Милитао.

«Я довольно честный парень, и для меня он один из лучших защитников в мире. У него есть всё – он быстр, агрессивен, невероятно силён в единоборствах, силён в воздухе, хорош с мячом. У него только две проблемы – он не всегда сконцентрирован на 100%, и он не самый красивый на вид», - пошутил Анчелотти в разговоре с журналистами.

В воскресенье, 19 марта, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Барселоны». Сейчас команда Карло Анчелотти отстаёт от каталонцев на девять очков.

Анчелотти дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Кадис Кадис
1
1
2.33 3.25 3.25
Видео
65 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
2
2
2.27 3.25 3.45
Видео
18.03.23 в 20:30
Эспаньол Эспаньол
Сельта Сельта
2.80 3.10 2.75
Видео
18.03.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.68 3.75 5.60
Видео
19.03.23 в 16:00
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
2.07 3.15 4.10
Видео
19.03.23 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эльче Эльче
1.34 5.20 9.80
Видео
19.03.23 в 18:15
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
3.00 3.15 2.55
Видео
19.03.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Севилья Севилья
2.95 2.90 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
19:19 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «У Милитао две проблемы – он не всегда сконцентрирован, и он не самый красивый»
18:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» будет играть в атаку с «Барселоной»
18:01 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» на 90+7 минуте отобрала победу у «Кадиса»
17:34 · Испания. Ла Лига
​Левандовски оценил свою форму
16:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем
16:45 · Испания. Ла Лига
У Бускетса появляются новые варианты продолжения карьеры
16:39 · Испания. Ла Лига
​Месси регулярно общается с Хави
13:39 · Испания. Ла Лига
«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины
13:33 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб
13:31 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Будет плохо, если Месси не вернётся в «Барселону»
13:25 · Испания. Ла Лига
Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии
12:41 · Англия. Премьер-лига
Испанец, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», выбрал «Арсенал»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить звёздного полузащитника «Реала» 1
11:19 · Испания. Ла Лига
Кунде: «У «Барселоны» хорошее предчувствие перед матчем с «Реалом»
11:06 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал свою цель в «Реале»
Все новости
Рекомендуем