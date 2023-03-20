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Чемпионат Испании. Ла Лига

Автогол Араухо не повлиял на чемпионскую гонку: «Барселона» забила три, но обыграла «Реал» минимально

20 Марта 2023 • 00:59 Комментировать (19)
Барселона
2:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» и «Барселона» схлестнулись в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч Ла Лиги состоялся 19 марта на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона2:1Реал Мадрид
  9'Араухо Рональд (0:1)
(1:1) Роберто Серхи45'  
(2:1) Кесси Франк90'  
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльКристенсен АндреасБальде Алехандро  90'Роберто Серхи  65' 77' (Кесси Франк ( 77') Бускетс СерхиоДе Йонг ФренкиРафинья Диас  33' 83' (Торрес Ферран ( 83') Левандовски РобертГави 90' (Фати Ансу ( 90')
Запасные: Пенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиАлонсо МаркосТорре ПаблоТенас Арнау
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо Фернандес  18' 62' (Родриго ( 62') Модрич Лука  70' 77' (Себальос Дани ( 77') Камавинга Эдуардо 76' (Тчуамени Орельен ( 76') Кроос Тони 62' (Менди Ферлан ( 62') Вальверде Федерико 77' (Асенсио Марко ( 77') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
19 марта. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

Неожиданностей в составах ровно ноль. Травмы Дембеле, Педри и Алабы стали единственным фактором, почему тренеры не смогли выставить оптимальный состав. А так, Бензема, Винисиус, Вальверде, Кроос, Камавинга и Модрич работали в созидании «Реала», Бускетс, Рафинья, Де Йонг, Гави и Левандовски – в атакующей группы «Барселоны».

При всей россыпи атакующих исполнителей, первым свою фамилию на табло записал защитник. Рональд Араухо неожиданно решил замкнуть кросс Винисиуса, ошарашив Тер Штегена – 0:1. Счёт был открыт быстро, но ещё до этого момента «Барселона» могла забивать. И не раз. Начал Роберт Левандовски, ловко развернувшийся и пробивший метров с 28. Мяч летел точно под перекладину, так что понадобилось вмешательство Тибо Куртуа.

Следующий сейв бельгийского голкипера состоялся после удара Рафиньи. Бразилец прибежал на угол вратарской, отменным ударом замкнул подачу, но у штанги мяч парировал Куртуа, а на добивании не позволили толково сыграть Серхи Роберто. Стартовый натиск «Барселоны» плодов не дал, затем забил «Реал» усилиями Араухо и игра затихла. Именно такая пауза и нужна была Каталонии.

Команда Хави собралась с мыслями, стала больше бывать в затяжных, спокойных атаках, именно в таком ключе и сравняв счёт перед перерывом. Араухо подобрал мяч после выноса и вернул в штрафную площадь. Рафинья налетел, пробил в гущу игроков, откуда мяч опять отскочил чуть назад. Теперь уже набежал Серхи Роберто и метров с 10-12 закрутил под правую штангу. Тибо Куртуа и здесь едва не выручил, немного не хватило прыжку бельгийского голкипера – 1:1.

Гол в раздевалку не изменил сценария матча. «Барселона» и «Реал» играли явно не на максимальных скоростях, а ничейный счёт ещё более сковывал – проигрывать никому не хотелось. Хотя в рамках чемпионской гонки для «Реала» ничья была сродни поражению. А «Барселону», обволакивающую стерильным (и не очень) владением, такой ход матча в принципе устраивал.

Рафинья на пару с Серхи Роберто создал более-менее опасный момент, пробив с отскока, но вновь Тибо Куртуа выиграл дуэль у бразильца. Зато забил «Реал». Родриго передачей из центра запустил Карвахаля в штрафную площадь, Дани прострелил, а Марко Асенсио замкнул точнейшим ударом в касание. Не особо праздновал игрок «Реала», будто чувствовал, что гол в итоге отменят. Плечо Марко Асенсио чуть опередило эпизод и Кунде, забравшись в офсайд.

Был в концовке матча и легитимный гол. Случился он в компенсированное время, а забила его «Барселона», окончательно похоронив золотую интригу. Левандовски заметил подключение Бальде и пяткой покатил мяч ему на ход. Алехандро разбежался и прострелил, а Франк Кесси ударом впритирку со штангой завершил атаку – 2:1. «Барселона» третий раз подряд обыграла «Реал», заодно увеличив отрыв от мадридцев до 12 очков. Кажется, чемпионская гонка в Испании завершена.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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Комментарии (19)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
20 Марта 2023 в 01:18
Барса играла хорошо в плане активности, но техника заметно хуже стала по сравнению с командами прошлых лет. игроки не могут нормально мяч принять, отскакивает как о деревяшек. Лёва совсем косой стал. на позиции с мячом выходит, но вот последний удар не получается. Рафинья хорош был, как и Бальде. Араухо закрыл Виника, но с голом напартачил конечно.
в целом, рисунок игры у команды был неплохой, проблемы с техникой. отборов в первом тайме много было, тоже хороший знак. если бы не Куртуа, счёт был бы крупнее в пользу Барсы.
что ж, домашнее класико получилось хорошим и по игре, и по результату!
всех cules - с победой!
SpsGod
20 Марта 2023 в 01:17
Ну что же, матч выдался интересным и интригующим!

Очень обидно поражение, но в целом команду не буду винить в чем-то. Реал играл на победу и рисковал, чем больше старались победить тем больше брали на себе риск - в итоге это и привело к проигрышу.

Есть несколько пунктов, которые могу подчеркнуть.
1. Модрич как всегда гений и невероятный трудяга. Порой кажется, что он трудится за двоих, но с этого мало чего получает взамен, а это обидно. Сюда можно и Крооса добавить.
2. Вальверде нужно работать над собой, потенциал невероятный, но все еще чувствуются, что сырой временами.
3. Бензема вроде и не обвинишь, но немного раздражает, что он понемногу превращается в классического неподвижного напа(Жиру, Лукаку и т.д.), но при этом он берет спрос с команды все время.
4. Винисиус - футболист, который одновременно и придает остроту в атаке Реала, и в тоже время готов с легкостью запороть момент с огромной улыбкой на лице, которая говорит: "Ничего, мне еще раз 50 мяч доставят, а там и посмотрим может 1-2 залетит голешника". Не понимаю, почему Карло выгораживает его, нужно дать пенделя ему чтоб работал лучше.

В целом трудно было поверить в гонку за ЛаЛигой даже если б выиграли, но хотелось победы исключительно принципиальности.
В итоге Реалу остается ЛЧ, в котором тоже нужно запотеть и чудом свести сезон на "приемлемый".

Фаны Реала не должны расстраиваться, команда нас и так за последние года очень разбаловала на трофеи и победы! Hala Madrid!

С победой всех фанов Барсы. Барса сейчас голодна и видно, что у команды глаза горят и играют с огромным рвением.
P.S. Барса просто невероятный криптонит для Реала)
pol-black
20 Марта 2023 в 01:19
спасибо за поздравления! у Реала сейчас другие приоритеты, нежели победа в ЛЛ.
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:21
По игре не видно что способны ЛЧ взять. Думаю 1/2 это потолок.
pol-black
20 Марта 2023 в 01:22
мадриду даже с такой игрой везёт как утопленнику )))
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:23
Ну не всегда же)) рано или поздно закончится везение)
Alex1972
20 Марта 2023 в 01:14
Знатно дюбнули Мадрид..
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:20
Знатно седня тебя с гномом отодрали)))
Vova52
20 Марта 2023 в 01:08
ну не должно было закончиться случайным автоголом.....поздравляю с великой победой...
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:09
Великая)) как ты со своим муженьком алексом))
redwhite1959
20 Марта 2023 в 01:06
Конечно поражает физическая готовность игроков "Реала"! В последние пятнадцать минут матча их превосходство в этом компоненте было слишком очевидно! "Барса" держалась из последних сил - больше на морально-волевых, за счёт которых во многом и был забит второй гол. Правда, нужно отметить гениальный пас поляка пяткой и зрячий пас Бальде ( в течение всей игры - похоже - пулял мяч в штрафную гостей наугад ). И ещё вывод - хотя юнец и взял в составе хозяев 6-й номер, но Гави - это совсем не Хави!(( Это видно и по повадкам и по действиям на поле - беготни и азарта много, мысли мало...
gresnik
20 Марта 2023 в 01:03
все силы на ЛЧ и на Кубок...гранатовых в чемпинтсвом наконец то!))) :D:D

пс..судейским конечно))
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:07
С таким успехом и Атлетов пропустят вперед. Вообще по матчу непонятно чем реал занимался. Замены раньше надо было делать.
pol-black
20 Марта 2023 в 01:21
вам то тут чего на судью жалиться? что гол отменили из-за офсайда? так он был, чего тут спорить.
Sparrow88
20 Марта 2023 в 01:01
Ну с Ла Лигой всё ясно. Барселону с чемпионством! Вообще без вариантов. Реал пусть бросает все силы на ЛЧ и на ответку кубка.
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:05
Отлетят и в кубке и от Челси. Сезон провален. По матчу: барса перебегала конкретно. Что в голове у Анчи если всю игру не менять еле ползающего Бензема??? Усиливать и обновлять состав на следующий год однозначно нужно.
gresnik
20 Марта 2023 в 01:06
Анчи 99% уходит в конце сезона...будет или Рауль тоже 90% или Тухель или Лёв...ну и 5-9 игроков уйдут..у них контракты не продлённые до сих пор..осталось 3 месяца)
Sergey999
20 Марта 2023 в 01:11
Центр нап нужен забивной. Бенз сдал и голяк полный.
Sparrow88
20 Марта 2023 в 01:09
Да нужно было нападающего уже на этот сезон брать... Но, не могу согласиться, что отлетят от Челси. Правда в случае успеха, не верю, что справятся с МС или Баварией. Пока ещё не буду хоронить Реал по этому сезону.
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