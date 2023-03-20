Автогол Араухо не повлиял на чемпионскую гонку: «Барселона» забила три, но обыграла «Реал» минимально

Мадридский «Реал» и «Барселона» схлестнулись в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч Ла Лиги состоялся 19 марта на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Неожиданностей в составах ровно ноль. Травмы Дембеле, Педри и Алабы стали единственным фактором, почему тренеры не смогли выставить оптимальный состав. А так, Бензема, Винисиус, Вальверде, Кроос, Камавинга и Модрич работали в созидании «Реала», Бускетс, Рафинья, Де Йонг, Гави и Левандовски – в атакующей группы «Барселоны».

При всей россыпи атакующих исполнителей, первым свою фамилию на табло записал защитник. Рональд Араухо неожиданно решил замкнуть кросс Винисиуса, ошарашив Тер Штегена – 0:1. Счёт был открыт быстро, но ещё до этого момента «Барселона» могла забивать. И не раз. Начал Роберт Левандовски, ловко развернувшийся и пробивший метров с 28. Мяч летел точно под перекладину, так что понадобилось вмешательство Тибо Куртуа.

Следующий сейв бельгийского голкипера состоялся после удара Рафиньи. Бразилец прибежал на угол вратарской, отменным ударом замкнул подачу, но у штанги мяч парировал Куртуа, а на добивании не позволили толково сыграть Серхи Роберто. Стартовый натиск «Барселоны» плодов не дал, затем забил «Реал» усилиями Араухо и игра затихла. Именно такая пауза и нужна была Каталонии.

Команда Хави собралась с мыслями, стала больше бывать в затяжных, спокойных атаках, именно в таком ключе и сравняв счёт перед перерывом. Араухо подобрал мяч после выноса и вернул в штрафную площадь. Рафинья налетел, пробил в гущу игроков, откуда мяч опять отскочил чуть назад. Теперь уже набежал Серхи Роберто и метров с 10-12 закрутил под правую штангу. Тибо Куртуа и здесь едва не выручил, немного не хватило прыжку бельгийского голкипера – 1:1.

Гол в раздевалку не изменил сценария матча. «Барселона» и «Реал» играли явно не на максимальных скоростях, а ничейный счёт ещё более сковывал – проигрывать никому не хотелось. Хотя в рамках чемпионской гонки для «Реала» ничья была сродни поражению. А «Барселону», обволакивающую стерильным (и не очень) владением, такой ход матча в принципе устраивал.

Рафинья на пару с Серхи Роберто создал более-менее опасный момент, пробив с отскока, но вновь Тибо Куртуа выиграл дуэль у бразильца. Зато забил «Реал». Родриго передачей из центра запустил Карвахаля в штрафную площадь, Дани прострелил, а Марко Асенсио замкнул точнейшим ударом в касание. Не особо праздновал игрок «Реала», будто чувствовал, что гол в итоге отменят. Плечо Марко Асенсио чуть опередило эпизод и Кунде, забравшись в офсайд.

Был в концовке матча и легитимный гол. Случился он в компенсированное время, а забила его «Барселона», окончательно похоронив золотую интригу. Левандовски заметил подключение Бальде и пяткой покатил мяч ему на ход. Алехандро разбежался и прострелил, а Франк Кесси ударом впритирку со штангой завершил атаку – 2:1. «Барселона» третий раз подряд обыграла «Реал», заодно увеличив отрыв от мадридцев до 12 очков. Кажется, чемпионская гонка в Испании завершена.