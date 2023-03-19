​Вилья: «Рафинья – один из ключевых игроков «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Давид Вилья высказался о Рафинье Диасе, выступающем за клуб.

«Сейчас Рафинья является одним из ключевых игроков «Барселоны». Они всегда зависели от вингеров, и это было отличное приобретение. Я часто видел его игру в «Лидсе», поэтому я не удивлён.

Мы видим голы и голевые передачи Рафиньи, но он даёт команде гораздо больше. Я играл на левом фланге атаки за «Барселону» и знаю, что там вингеры должны очень много работать, чтобы открывать пространство для других», - сказал Вилья Daily Mail.

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч против «Реала». Не пропустите текстовую трансляцию.