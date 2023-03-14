Рауль с высокой вероятностью станет преемником Анчелотти в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес по-прежнему считается одним из главных кандидатов на роль сменщика Карло Анчелотти.

Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали о том, что знаменитый экс-форвард, ныне возглавляющий вторую команду «сливочных», рассматривается в числе потенциальных сменщиков Анчелотти. Согласно обновлённому отчёту Diario AS, вероятность назначения Рауля на пост главного тренера «Реала» довольно велика.

45-летний специалист работает в «Кастилье» с 2019 года, а прежде трудился во главе юношеских команд «Реала».

Контракт Карло Анчелотти рассчитан до лета 2024 года.