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Рауль с высокой вероятностью станет преемником Анчелотти в «Реале»

14 Марта 2023 • 00:33 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес по-прежнему считается одним из главных кандидатов на роль сменщика Карло Анчелотти.

Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали о том, что знаменитый экс-форвард, ныне возглавляющий вторую команду «сливочных», рассматривается в числе потенциальных сменщиков Анчелотти. Согласно обновлённому отчёту Diario AS, вероятность назначения Рауля на пост главного тренера «Реала» довольно велика.

45-летний специалист работает в «Кастилье» с 2019 года, а прежде трудился во главе юношеских команд «Реала».

Контракт Карло Анчелотти рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Рауль Гонсалес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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