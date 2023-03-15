Хави вышел на контакт с Гюндоганом, чтобы убедить игрока перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже сейчас занимается привлечением в команду новых футболистов. По информации от Diario AS, на днях испанский специалист вышел на контакт с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, чтобы предрасположить игрока к переезду на «Камп Ноу».

Напомним, у Илкая в конце сезона истекает контракт с «Манчестер Сити», а «Барселона» как раз не прочь усилиться опытным полузащитником на бесплатной основе. Сообщается, что ради переезда в стан «сине-гранатовых» Гюндоган готов пойти на заметное сокращение годового оклада. Это поможет «Барселоне» в осуществлении сделки, ведь у команды сейчас большие проблемы с зарплатной ведомостью.