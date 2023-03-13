В «Барселоне» очень довольны игрой Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг впечатляет руководство клуба.

Летом за нидерландского футболиста планируют побороться английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако в «Барселоне» полностью исключают возможность расставания с игроком. Согласно сведениям Mundo Deportivo, выступления 25-летнего хавбека очень впечатляют руководство «сине-гранатовых». В клубе считают, что продажа такого исполнителя будет ошибочным решением.

Действующий контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.