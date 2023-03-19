Хави ответил на вопрос о постоянных победах «Барселоны» со счётом 1:0

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не имеет ничего против частых минимальных побед.

Именно такой исход был зафиксирован в трёх последних матчах «сине-гранатовых». В общей сложности каталонская команда победила со счётом 1:0 уже 11 раз в текущем сезоне, и в преддверии «эль класико» журналисты попросили Хави высказаться на эту тему: «Кто не любит побеждать 4:0? Все любят. Но я не понимаю, в чём проблема с 1:0? Именно с этим счётом «Барселона» выиграла финал, когда впервые завоевала Кубок чемпионов – не думаю, что тогда это кого-то беспокоило. 1:0 – тоже потрясающий результат», – сказал на пресс-конференции рулевой «Барселоны».