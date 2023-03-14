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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Камавинга неприкасаем для «Реала»

14 Марта 2023 • 16:31 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Эдуардо Камавинга является неприкасаемым для команды. Напомним, молодой француз перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом 2021 года из «Ренна».

«В данный момент Камавинга неприкасаем для «Реала», так будет продолжаться в будущем. Я уверен, что он находится на правильном пути. Да, иногда Эдуардо допускает грубые ошибки, но многие забывают о невероятных матчах, которые он провёл раньше», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем».

Камавинга в нынешнем сезоне играет не только в центре полузащиты, а иногда и на левом фланге обороны, если того требует кадровая ситуация.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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