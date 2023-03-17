Левандовски: «С большим нетерпением жду игру против «Реала»

Центральным матчем очередного тура испанского чемпионата станет, конечно же, сражение «Барселоны» и «Реала» - знаменитый «эль класико». Он состоится вечером девятнадцатого марта. Главный нападающий каталонского суперклуба Роберт Левандовски поведал, что с большим нетерпением ждет этот матч.

- Мы уже готовимся к этой игре. Это важная игра, особенно учитывая что мы сыграем на домашнем стадионе. Я жду этот матч с большим нетерпением, - цитирует слова Левандовски пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что Роберт Левандовски перебрался в каталонский суперклуб летом прошлого года.