Педри отказался от выходных, чтобы лучше подготовиться к матчу с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри ждёт своего возвращения на поле после травмы.

20-летний футболист получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», из-за чего пропустил около месяца. Возвращение хавбека запланировано на ближайшее «эль класико», которое состоится 19 марта. По информации издания Sport, игрокам «сине-гранатовых» был предоставлен двухдневный отдых, однако Педри добровольно посвятил оба дня тренировкам – он усердно работает с целью подойти к важнейшей игре c «Реалом» в наиболее пригодном состоянии.

Педри провёл 30 матчей в текущем сезоне, записав на свой счёт семь забитых мячей.