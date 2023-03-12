Тчуамени: «Матч с «Барселоной» будет решающим? Думаю, да»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в чемпионате Испании, который состоится на следующей неделе на «Камп Ноу». Напомним, вчера «королевский клуб» сократил отставание от «сине-гранатовых» в чемпионской гонке Ла Лиги до 6 очков, но команда Хави Эрнандеса ещё не сыграла свой матч в этом туре.

«Матч с «Барселоной» будет решающим? Думаю, да, но точно так же можно сказать и про другие игры. Если мы обыграем «Барселону», нам нужно выигрывать и другие матчи, чтобы достичь цели», – цитирует Тчуамени Madrid Xtra.

Орельен проводит свой первый сезон в составе «Реала». Вчера француз отметился третьим ассистом в Ла Лиге.