Роке будет блокировать предложения от других команд, игрок хочет только в «Барселону»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке чётко определился, в какой команде хочет продолжить свою карьеру. Бразилец намерен грядущим летом перебраться в каталонскую «Барселону».

По информации от издания Sport, Роке решительно намерен блокировать любые предложения от других европейских топ-клубов. 18-летний нападающий дал понять своему агенту, что хочет только в «Барселону».

Напомним, ранее ходили слухи, что «сине-гранатовые» сперва могут взять футболиста в аренду, а затем выкупить на постоянной основе. Ещё неизвестно, сможет ли «Барселона» провернуть хотя бы эту сделку без последствий со стороны финансового фэйр-плея.