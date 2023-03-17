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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке будет блокировать предложения от других команд, игрок хочет только в «Барселону»

17 Марта 2023 • 12:42 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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19.03 23:00

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке чётко определился, в какой команде хочет продолжить свою карьеру. Бразилец намерен грядущим летом перебраться в каталонскую «Барселону».

По информации от издания Sport, Роке решительно намерен блокировать любые предложения от других европейских топ-клубов. 18-летний нападающий дал понять своему агенту, что хочет только в «Барселону».

Напомним, ранее ходили слухи, что «сине-гранатовые» сперва могут взять футболиста в аренду, а затем выкупить на постоянной основе. Ещё неизвестно, сможет ли «Барселона» провернуть хотя бы эту сделку без последствий со стороны финансового фэйр-плея. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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