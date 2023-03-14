Азар признался, что не разговаривает с Анчелотти

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о взаимоотношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.

32-летний футболист крайне редко появляется на поле в составе «сливочных», что ставит под сомнение его будущее в клубе. Наставник мадридцев, судя по всему, не имеет планов на игрока. Впрочем, сам Азар уходить не планирует: «Никогда не знаешь, что случится в будущем, но сейчас мой уход грядущим летом не рассматривается. Я буду игроком «Реала» в следующем сезоне», – цитируют испанские СМИ экс-лидера сборной Бельгии, также высказавшегося о Карло Анчелотти: «Я отношусь к нему с большим уважение, однако мы не разговариваем».