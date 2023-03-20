Хави: «Отличная победа!»

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Это был первый «эль класико» на домашнем стадионе «Барселоны» для Хави Эрнандеса - и он прокомментировал успех своей команды.

- Удивительная, отличная победа, наш отрыв теперь двенадцать очков, и это была честная победа. Я счастлив, мы отпраздновали успех с фанами, это их победа, они заслужили, - цитирует слова Хави пресс-служба клуба.

Напомним, что Хави Эрнандес возглавил каталонскую «Барселону» в ноябре 2021 года, ранее он работал в Катаре.