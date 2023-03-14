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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Не скучаю по «Барселоне»

14 Марта 2023 • 12:05 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Экс-центральный защитник «Барселоны» Херард Пике не скучает по своей бывшей команде, а также по футбольной карьере в целом. Напомним, в ноябре прошлого года испанец повесил бутсы на гвоздь.

«Я иногда слежу за «Барселоной» и смотрю матчи, но я не скучаю. Я не скучаю по футбольной карьере», – цитирует Пике Rac 1.

Пике входил в число самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны» перед завершением своей карьеры. При этом Херард очень редко появлялся на поле. Напомним, в составе «сине-гранатовых» испанец трижды становился победителем Лиги чемпионов. Ещё один подобный трофей Пике взял в составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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