Араухо: «Возвращение Месси поможет «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался на тему возможного возвращения в клуб Лионеля Месси.

Форвард «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не определился со своим будущим, а его действующий контракт истекает предстоящим летом.

«Месси – лучший футболист в мире, здесь его дом. Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Его возвращение поможет нам побороться за победу в Лиге чемпионов. Надеюсь, у клуба есть шансы его подписать. Мы все хотим снова видеть Лео в «Барселоне», – приводит Infobae слова уругвайского футболиста.

В подписании Лионеля Месси также заинтересованы представители МЛС и Саудовской Аравии.