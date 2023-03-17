Араухо признался, что дисквалификация помогла ему набрать форму к матчу с «Реалом»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о своём состоянии перед матчем с мадридским «Реалом».

5 марта уругваец был удалён в поединке с «Валенсией», из-за чего пропустил следующий матч Ла Лиги против «Атлетика», который состоялся 12 марта. 24-летний футболист будет доступен для участия в предстоящем «эль класико», запланированном на 19 марта.

«Дисквалификация помогла мне, так как я получил дополнительный отдых и смог избавиться от дискомфорта, который испытывал ранее.

Готов ли я сыграть с «Реалом» на фланге? Да, пожалуй. Но я пока не знаю, на какой позиции меня выпустит тренер», – сказал в интервью Movistar Араухо.