​Левандовски оценил свою форму

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос, в какой форме он сейчас находится.

«Я нахожусь в такой форме, что мог бы быть в лучшей. Последние недели были для меня непростыми по многим причинам, но таков футбол. Такие моменты случаются. Как клуб и как команда мы сейчас проходим через определённый процесс, и не всё идёт по-нашему», - сказал Левандовски польскому Eleven Sposrts.

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски провёл 32 матча, в которых забил 25 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.

В воскресенье, 19 марта, «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Реала».