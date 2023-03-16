Калабрия: «Самый сумасшедший игрок, которого я видел в раздевалке «Милана»? Кесси»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия рассказал о самом сумасшедшем футболисте, которого видел в раздевалке «россонери». Выбор итальянца пал на бывшего хавбека команды Стефано Пиоли Франка Кесси, который летом ушёл свободным агентом в каталонскую «Барселону».

«Самый сумасшедший игрок, которого я видел в раздевалке «Милана»? Франк Кесси. С его уходом в раздевалке остались умные и спокойные ребята», – цитирует капитана «россонери» Milan Posts.

Ранее ходили слухи, что Кесси в конце сезона может вернуться в Серию А. Правда, в другой миланский клуб – «Интер», который является самым принципиальным соперником «россонери».