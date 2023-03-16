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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Самый сумасшедший игрок, которого я видел в раздевалке «Милана»? Кесси»

16 Марта 2023 • 16:09 Комментировать
Удинезе
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Милан
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18.03 22:45

Капитан «Милана» Давиде Калабрия рассказал о самом сумасшедшем футболисте, которого видел в раздевалке «россонери». Выбор итальянца пал на бывшего хавбека команды Стефано Пиоли Франка Кесси, который летом ушёл свободным агентом в каталонскую «Барселону».

«Самый сумасшедший игрок, которого я видел в раздевалке «Милана»? Франк Кесси. С его уходом в раздевалке остались умные и спокойные ребята», – цитирует капитана «россонери» Milan Posts.

Ранее ходили слухи, что Кесси в конце сезона может вернуться в Серию А. Правда, в другой миланский клуб – «Интер», который является самым принципиальным соперником «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Давиде Калабрия Франк Кесси
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