Кесси: «Очень важный для меня гол»

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Победный гол в этой игре записал на свой счет Франк Кесси - как оказалось, это был его первый мяч за каталонский суперклуб в чемпионате Испании.

- Очень важный гол для меня, дома, в «эль класико», да еще и 3000-й домашний гол. Это что-то особенное, - заявил после игры Кесси, слова которого цитирует пресс-служба каталонского суперклуба.

Напомним, что Кесси перебрался в «Барселону» из итальянского «Милана» в прошлом году.