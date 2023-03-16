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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о травме Бензема в преддверии «эль класико»

16 Марта 2023 • 02:20 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Ливерпуль
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о состоянии нападающего Карима Бензема.

Француз стал автором единственного гола в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», отличившись на 78-й минуте, а уже на 82-й был заменён из-за повреждения. 19 марта «сливочные» сыграют против «Барселоны» в рамках Ла Лиги.

«Травма Бензема? Это просто ушиб. Он сможет сыграть с «Барселоной», – успокоил поклонников «Реала» Анчелотти в послематчевом интервью. Сам форвард также заявил, что будет готов к принципиальной битве с каталонцами.

Сегодня «Реал» стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Противостояние с «Ливерпулем» завершилось с общим счётом 6:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Карло Анчелотти Карим Бензема
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