Анчелотти высказался о травме Бензема в преддверии «эль класико»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о состоянии нападающего Карима Бензема.

Француз стал автором единственного гола в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», отличившись на 78-й минуте, а уже на 82-й был заменён из-за повреждения. 19 марта «сливочные» сыграют против «Барселоны» в рамках Ла Лиги.

«Травма Бензема? Это просто ушиб. Он сможет сыграть с «Барселоной», – успокоил поклонников «Реала» Анчелотти в послематчевом интервью. Сам форвард также заявил, что будет готов к принципиальной битве с каталонцами.

Сегодня «Реал» стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Противостояние с «Ливерпулем» завершилось с общим счётом 6:2.