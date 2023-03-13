Дембеле будет доступен за 50 млн евро, если не продлит контракт с «Барселоной»

«Барселона» надеется продлить контракт Усмана Дембеле, чтобы не допустить его ухода.

Действующее соглашение француза рассчитано до 2024 года, и руководство «сине-гранатовых», как известно, намерено подписать с вингером новый договор. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент отступные Дембеле составляют 100 млн евро, однако в июле сумма сократится до 50 млн, что может привлечь потенциальных покупателей. По слухам, к игроку уже присматривается «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 28 матчах «Барселоны», записав на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.