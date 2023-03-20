Серхи Роберто впервые забил в «эль класико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто подтвердил репутацию игрока, который забивает в важных матчах - на сей раз он отличился в игре против мадридского «Реала», сравняв счет буквально перед перерывом. Как оказалось, он впервые забил в «эль класико» - ранее отличаться в играх против принципиального соперника, мадридского «Реала», ему не удавалось.

Напомним, что лидирующая в турнирной таблице каталонская «Барселона» принимает мадридский «Реал» в центральном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги. Онлайн-трансляция матча уже открыта на нашем сайте.