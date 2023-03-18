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Модрич высказался о своём будущем в «Реале»

18 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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19.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в клубе.

Контракт 37-летнего футболиста истекает после завершения текущего сезона.

«Я говорил об этом много раз, и клуб знает о моих предпочтениях. Прямо сейчас я не задумываюсь о будущем. Я просто хочу показывать свой максимум, а что будет потом – посмотрим.

Я не ощущаю себя старым. Очень счастлив, что продолжаю выступать на высоком уровне в таком возрасте. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше», – заявил хорват, цитируемый испанскими СМИ.

В нынешней кампании Лука Модрич провёл 36 матчей, отметившись шестью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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