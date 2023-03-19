​Президент «Реала» не поедет на «эль класико» - в «Барселоне» удивлены

«Барселона» получила уведомление от «Реала» о том, что президент клуба Флорентино Перес не посетит воскресное «эль класико». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Отмечается, что решение Флорентино Переса удивило руководителей «Барселоны». В каталонском клубе ожидали встречи Жоана Лапорты со своим коллегой из Мадрида. При этом на «Камп Ноу» признают, что отношения между клубами стали более холодными после того, как «Реал» принял решение участвовать в деле против «Барселоны», которую обвиняют в подкупе судей.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует 19 марта в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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