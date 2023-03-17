Тер Штеген: «Очень хочется выиграть»

Каталонской «Барселоне» предстоят два домашних матча против «Реала» - сперва в чемпионате, затем в Кубке Испании. Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген считает, что поддержка фанатов поможет его коллегам по команде добиться успехов.

- Очень хотелось бы выиграть. Есть возможность еще больше увеличить очковый отрыв, и это давление на них будет помогать нам, я считаю. Болельщики должны будут помочь нам, а для «Реала» это, наоборот, будет неудобство. Вообще, нам сейчас предстоят два домашних матча против «Реала», что очень воодушевляет фанатов, - цитирует слова тер Штегена пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье вечером, 19 марта.