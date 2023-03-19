Пуйоль: «Победа над «Реалом» принесёт «Барселоне» чемпионство»

Экс-капитан и защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от предстоящего «эль класико», которое пройдет в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«В еврокубках не получилось, но это уже прошлое. В чемпионате у «Барсы» все идет хорошо, плюс еще есть Кубок Короля.

Сейчас все мысли должны быть о матче с «Реалом». В этой встрече «Барселона» может решить судьбу золотых медалей. Победа в «эль класико» практически принесет команде чемпионский титул», - цитирует Пуйоля Mundo Deportivo.

Матч пройдет на «Камп Ноу» сегодня, 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.