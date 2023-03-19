«Барселона» объявила состав на игру с «Реалом»

В последнем и центральном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» примет в домашней игре мадридский «Реал», это будет первое домашнее «эль класико» для Хави Эрнандеса, наставника «Барселоны». Накануне игры он объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Ааухо, Бускетс, Гави, Левандовски, Кристенсен, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Барселоной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.