Амрабат предпочитает перейти в Ла Лигу, а не в АПЛ

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат предпочитает перебраться в чемпионат Испании, несмотря на интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Единственным всерьёз заинтересованным в услугах марокканца клубом пока является каталонская «Барселона», которая испытывает финансовые трудности. Из-за этого крайне маловероятно, что «сине-гранатовые» смогут позволить себе трансферу полузащитника.

Амрабат стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре. Футболист помог сборной Марокко дойти до полуфинала и стать первой африканской командой с подобным достижением.