Автогол решил судьбу матча «Фиорентины» и «Лечче»

«Фиорентина» доминировал на поле в домашнем матче Серии А против «Лечче». Гости почти не подходили к чужим воротам, хотя вынуждены были отыгрываться с середины первого тайма, когда от Антонио Галло мяч оказался в их воротах. В итоге - 0:1, «Лечче» остается 15-м, соперник - делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Галло Антонино27'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Роша Игор II• 63'Бираги Кристиано•Мандрагора Роландо85' (Дункан Альфред (85') •Амрабат Софьян•Гонсалес Николас85' (Бонавентура Джакомо (85') •Барак Антонин85' (Иконе Жонатан (85') •Сапонара Риккардо70' (Кабрал Артур (70') •Куаме Кристиан70' (Соттиль Рикардо (70')
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин77' (Кассандро Томмазо (77') •Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль• 89'Галло Антонино•Блен Алексис 25'70' (Мале Юссеф (70') • 72'Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан77' (Хельгасон Торир (77') •Стрефецца Габриэль70' (Уден Реми (70') •Коломбо Лоренцо83' (Сисей Ассан (83') •Ди Франческо Федерико
19 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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