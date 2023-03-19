Автогол решил судьбу матча «Фиорентины» и «Лечче»

«Фиорентина» доминировал на поле в домашнем матче Серии А против «Лечче». Гости почти не подходили к чужим воротам, хотя вынуждены были отыгрываться с середины первого тайма, когда от Антонио Галло мяч оказался в их воротах. В итоге - 0:1, «Лечче» остается 15-м, соперник - делит девятое место.