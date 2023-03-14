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Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли завершил тренерскую карьеру

14 Марта 2023 • 00:18 Комментировать
Фиорентина
...
Лечче
19.03 17:00

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли сообщил о том, что завершил тренерскую карьеру, мотивировав своё решение тем, что хочет насладиться жизнью на пенсии.

«Кое-какие предложения о работе мне поступали, но я понимаю, что единственная «скамейка», о которой я мечтаю прямо сейчас — это та скамейка в парке, рядом на которой со мной будут сидеть мои внуки. Хватит тренировать, буду наслаждаться жизнью», - цитирует уже бывшего итальянского тренера Marca.

Однако не тренирует итальянец уже второй год. Последним местом работы Пранделли была «Фиорентина», которую он покинул в 2021 году.

65-летний Пранделли известен как главный тренер команд уже на протяжении 30 лет. Карьеру игрока он завершил в 33 года, а после направил свои силы в тренерское русло. Самых больших достижений в роли тренера итальянец достиг у руля сборной Италии, когда привёл «скуадру адзурру» к серебряным медалям Евро-2012 и взял бронзу на Кубке конфедераций в 2013 году.

 

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Сборная Италии Чезаре Пранделли
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ФИОРЕНТИНА ЛЕЧЧЕ
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