Агент Бускетса сейчас находится в офисе «Барселоны»

Агент полузащитника каталонской «Барселоны» Серхио Бускетса в данный момент находится в офисе «сине-гранатовых», где обсуждает будущее своего клиента. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, в конце сезона у Бускетса истекает контракт с «Барселоной». Чтобы продлить сотрудничество, Серхио нужно пойти на сокращение зарплаты в три раза. Сейчас футболист зарабатывает свыше 30 миллионов евро за сезон.

В услугах Бускетса заинтересован «Интер» Майами, но испанец ещё не согласовывал контракт с американским клубом. Серхио вполне допускает, что останется в «Барселоне» ещё на один сезон.