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Гвардиолу больше нравится вариант с «Реалом», а не с «Манчестер Сити»

16 Марта 2023 • 11:57 Комментировать
Бохум
...
РБ Лейпциг
18.03 17:30

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает немецкое издание Bild, хорват больше предпочитает перейти в мадридский «Реал», а не в «Манчестер Сити».

Напомним, сумма трансфера Гвардиола оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. Это пока отпугивает руководство «Реала» от потенциальной летней сделки.

На днях Гвардиол в составе «РБ Лейпцига» проиграл «Манчестер Сити» 0:7 в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. В первой встрече Йошко отметился голом в ворота «горожан».

Ранее сам Гвардиол также публично заявлял о желании выступать за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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