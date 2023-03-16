Гвардиолу больше нравится вариант с «Реалом», а не с «Манчестер Сити»

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает немецкое издание Bild, хорват больше предпочитает перейти в мадридский «Реал», а не в «Манчестер Сити».

Напомним, сумма трансфера Гвардиола оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. Это пока отпугивает руководство «Реала» от потенциальной летней сделки.

На днях Гвардиол в составе «РБ Лейпцига» проиграл «Манчестер Сити» 0:7 в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. В первой встрече Йошко отметился голом в ворота «горожан».

Ранее сам Гвардиол также публично заявлял о желании выступать за «Ливерпуль».