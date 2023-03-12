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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри сыграет с «Реалом» на следующей неделе

12 Марта 2023 • 16:10 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Педри должен принять участие в матче следующего тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», который может определить судьбу чемпионской гонки. По информации от журналиста Фернандо Поло, хавбек «сине-гранатовых» сыграет с командой Карло Анчелотти на следующей неделе.

Напомним, в данный момент «Барселона» опережает «Реал» на 6 очков в турнирной таблице, имея при этом в активе матч в запасе. «Сине-гранатовые» не побеждали в чемпионате Испании с 2019 года.

Педри в нынешнем сезоне отметился шестью голами в испанской Ла Лиге – это лучший показатель в карьере 20-летнего хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Педри
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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