Педри сыграет с «Реалом» на следующей неделе

Полузащитник «Барселоны» Педри должен принять участие в матче следующего тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», который может определить судьбу чемпионской гонки. По информации от журналиста Фернандо Поло, хавбек «сине-гранатовых» сыграет с командой Карло Анчелотти на следующей неделе.

Напомним, в данный момент «Барселона» опережает «Реал» на 6 очков в турнирной таблице, имея при этом в активе матч в запасе. «Сине-гранатовые» не побеждали в чемпионате Испании с 2019 года.

Педри в нынешнем сезоне отметился шестью голами в испанской Ла Лиге – это лучший показатель в карьере 20-летнего хавбека.