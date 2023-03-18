Кроос: «Никто не может предугадать, как пройдёт «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями в преддверии предстоящего матча против «Барселоны».

Команды встретятся 19 марта на «Камп Ноу» в рамках 26-го тура Ла Лиги. В настоящий момент каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая «сливочных» на девять баллов.

«Мы особенно хорошо играет против сильных соперников – это характерная черта великих команд. Всё будет хорошо, если мы продолжим в том же духе.

Иногда я пытаюсь предугадать, что произойдёт в «эль класико», но у меня никогда не получается. Никто не знает, каким получится матч. Каждое противостояние «Реала» с «Барселоной» – уникальная и отдельная история», – цитирует Madrid Xtra Крооса.