Юристы Месси работают над возможным возвращением в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси всё ещё может вернуться в каталонскую «Барселону», где провёл лучшие годы своей карьеры. По информации от журналиста Херарда Ромеро, юристы аргентинца работают над возможной сделкой.

Стороны хотят обойти возможные нарушения финансового фэйр-плея. В данный момент сделать это очень сложно, так как у «Барселоны» большие проблемы с деньгами. Так или иначе, Месси может стать свободным агентом уже грядущим летом.

Напомним, у Лионеля также есть вариант с переходом в «Интер» Майами, но ранее сообщалось, что футболист хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов, чтобы в наилучшей форме подойти к Копа Америка 2024.