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Чемпионат Испании. Ла Лига

Юристы Месси работают над возможным возвращением в «Барселону»

15 Марта 2023 • 13:37 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси всё ещё может вернуться в каталонскую «Барселону», где провёл лучшие годы своей карьеры. По информации от журналиста Херарда Ромеро, юристы аргентинца работают над возможной сделкой.

Стороны хотят обойти возможные нарушения финансового фэйр-плея. В данный момент сделать это очень сложно, так как у «Барселоны» большие проблемы с деньгами. Так или иначе, Месси может стать свободным агентом уже грядущим летом.

Напомним, у Лионеля также есть вариант с переходом в «Интер» Майами, но ранее сообщалось, что футболист хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов, чтобы в наилучшей форме подойти к Копа Америка 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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