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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» планируют чаще доверять молодёжи

13 Марта 2023 • 00:31 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

«Пари Сен-Жермен», вероятно, будет чаще полагаться на молодых игроков со следующего сезона.

Очередная неудачная попытка добиться триумфа в Лиге чемпионов заставила руководство клуба задуматься о серьёзных переменах. Как уже сообщалось, летом «ПСЖ» может расстаться с рядом игроков, причём неприкасаемость не гарантирована даже некоторым звёздам. Как отмечает L’Equipe, в планы «ПСЖ» также входит омоложение состава: в клубе рассчитывают чаще задействовать в первой команде юных футболистов, недавно закончивших местную академию.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 66 набранными очками после 27 туров. В Лиге чемпионов команда вылетела от «Баварии», в Кубке Франции – от «Марселя».

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ПСЖ
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ПСЖ РЕНН
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