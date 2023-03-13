В «ПСЖ» планируют чаще доверять молодёжи

«Пари Сен-Жермен», вероятно, будет чаще полагаться на молодых игроков со следующего сезона.

Очередная неудачная попытка добиться триумфа в Лиге чемпионов заставила руководство клуба задуматься о серьёзных переменах. Как уже сообщалось, летом «ПСЖ» может расстаться с рядом игроков, причём неприкасаемость не гарантирована даже некоторым звёздам. Как отмечает L’Equipe, в планы «ПСЖ» также входит омоложение состава: в клубе рассчитывают чаще задействовать в первой команде юных футболистов, недавно закончивших местную академию.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 66 набранными очками после 27 туров. В Лиге чемпионов команда вылетела от «Баварии», в Кубке Франции – от «Марселя».