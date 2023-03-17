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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье высказался о ситуации с контрактом Месси

17 Марта 2023 • 16:47 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
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19.03 19:05

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о ситуации с контрактом звёздного нападающего Лионеля Месси.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Пока рано говорить о продлении контракта с Месси. Я знаю, что Лео многое обсуждает с руководителями и президентом клуба. Говоря о том, будет ли Месси здесь в следующем сезоне, я повторю: всё зависит от двух сторон. Месси очень счастлив здесь», - сказал Галтье журналистам.

В воскресенье, 19 марта, «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Ренна».

Ультрас «ПСЖ» выдвинули претензию Месси – они хотят ухода звёздного аргентинца

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ РЕНН
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