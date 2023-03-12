Мартинелли, Сака и Эдегор повторили достижение Месси, Мбаппе и Неймара

Сразу три игрока «Арсенала» достигли отметки в десять забитых мячей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Ранее свой десятый мяч забил Букайо Сака, а в сегодняшнем матче против «Фулхэма» (3:0) данного показателя достиг и Мартин Эдегор. Лучшим бомбардиром «канониров» в чемпионате остаётся Габриэл Мартинелли, отличившийся 12 раз. По информации Opta, «Арсенал» – лишь вторая команда топ-10 европейских лиг с тремя игроками, забившими не менее десяти голов в чемпионате. Прежде это удалось только звёздному трио из «ПСЖ» – Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Неймару, – в активе которых сейчас 19, 13 и 13 голов в Лиге 1 соответственно.